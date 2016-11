Door: redactie

22/11/16 - 16u05

© Getty.

De drummer van de Britse band Inspiral Carpets is op 44-jarige leeftijd overleden. Craig Hill speelde sinds zijn 14de bij de band die deel zou gaan uitmaken van de zogenaamde 'Madchester' scène met bands als Happy Mondays, Stone Roses en Charlatans.

Op de Facebookpagina van de band stellen de andere leden dat ze verslagen zijn door het verlies van hun "broer". Inspiral Carpets had hits met 'Saturn 5', 'This Is How It Feels' en 'Dragging Me Down'.