Britse meidengroep onder vuur om 'hoerige' outfits

17/10/16 - 18u27

video De Britse meidengroep Little Mix ligt flink onder vuur vanwege hun pikante outfits bij een optreden in de Engelse X Factor gisteravond. Kijkers noemden hun sexy setjes op sociale media 'hoerig' en vergeleken de zangeressen met strippers. "Waarom treden ze op in hun ondergoed?''

De tieneridolen brachten in de populaire talentenshow voor de eerste keer hun nieuwe single Shoutout To My Ex ten gehore. Hun roze en zwarte latexpakjes lieten weinig te raden over en schoten bij veel kijkers in het verkeerde keelgat.



"Dit kan niet in een familieprogramma'', twitterde iemand. "Wat is er met Little Mix gebeurd?'', vroeg een ander. "Goedkope stripperlaarzen en alles hangt uit hun kleding.''



De zangeressen kregen onlangs nog felle kritiek van oud-Spice Girl Melanie Chisholm (42), die vond dat haar jonge collega's zich veel te provocerend kleden. Melanie's zevenjarige dochter Scarlett is groot fan van Little Mix, maar mag van haar moeder niet alle optredens zien.



"Meer dan andere groepen deden ze me denken aan de Spice Girls'', zei Melanie. "Ze zijn allemaal knap en ze zingen goed. Maar ze waren eerst niet sexy en dat zijn ze steeds meer geworden. Ik houd van ze, maar ik zeg: blijf gewoon jezelf.''

Kracht geven

De meiden van Little Mix, die in 2011 de Engelse X Factor wonnen, zeiden zelf eerder dat ze juist niet sexy hoeven te zijn om platen te verkopen. "Fans kunnen het zelfs intimiderend vinden als we sexy zouden zijn'', zei Jesy Nelson tegen de BBC. "Zo zijn we ook niet'', vulde Perrie Edwards aan. "We willen mensen inspireren.''



Volgens Jade Thirlwall zijn sexy dansjes dan ook 'niet nodig'. "Soms doen we het wel, maar dan is het bedoeld om meisjes kracht te geven.'' Daar was Perrie het mee eens. "Ja, het is stoer en onbeschaamd. Het is niet zo dat we ronddraaien op de grond en onze vagina's heen en weer stoten.''