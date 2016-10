Zus van componist Marco Borsato en Armin Van Buren komt naar Vlaanderen

Door: Peter De Smedt

17/10/16 - 13u46

video Op zaterdag 19 november zijn De Romeo's opnieuw de gastheren van Het Zingpaleis Tropical. Voor het populaire trio is de Hasseltse Ethias Arena voor één dag hun muzikale speeltuin.

In het tropische kader mag je dat letterlijk nemen, want de organisatie laat straks tonnen zand aanvoeren. Verder worden er op het podium ook nog palmbomen geplaatst en een verwarmde jacuzzi. Het valt af te wachten of De Romeo's zelf een duik nemen in het bubbelbad. Misschien is dat wel iets voor de gastartiesten Jody Bernal, Frans Bauer of de zwangere Belle Perez? Een andere optie is de 29-jarige Jennifer Ewbank. De Nederlandse blondine krijgt van De Romeo's een prachtige muzikale duw in het onbekende, want zij mag als special guest haar opwachting maken in de show.

Wereldtalent "Voor ons is Jennifer Ewbank natuurlijk geen onbekende. Naast het feit dat het een mooie verschijning is, zingt ze ook geweldig. We zijn haar op het spoor gekomen en hebben haar uitgenodigd voor ons tropisch feestje. Nieuw talent kansen geven is iets waar wij achter staan. Een paar jaar geleden hadden we Glennis Grace te gast en dat was voor haar het begin van een mooie carrière in Vlaanderen. Die push willen nu ook geven aan Jennifer Ewbank, omdat het een wereldartieste is en wij ervan overtuigd zijn dat ze het ook bij ons gaat waarmaken", zegt Chris Van Tongelen.

Marco Borsato Op jonge leeftijd ontdekte Jennifer haar liefde voor muziek. Na haar middelbare school, volgde ze een opleiding aan de Sound-academie van Hilversum. Haar eerste single 'Line in a song' verscheen in 2011. Het was de voorbode van haar debuutalbum 'London Tree', dat in datzelfde jaar nog verscheen. Als soloartieste profileert Jennifer zich als een pure singer-songwriter die zowel in het Engels, maar ook in het Nederlands muziek maakt. "Mijn familienaam, Ewbank, verraad ook voor een deel mijn afkomst. Net als mijn broer - (John, al jaren de vaste componist van Marco Borsato en verantwoordelijk voor Armin Van Burens monsterhit 'This Is What It Feels Like') heb ik de luxe dat ik zowel in het Engels als in het Nederlands liedjes kan schrijven. Die afwisseling zit ook in mijn repertoire, met dat verschil dat we altijd gaan voor mainstream popsongs. Of het nu in het Nederlands, dan wel in het Engels is, dat maakt voor mij op zich niet zoveel uit, zolang de songs maar lekker in het gehoor liggen.

Droom Met de steun van haar management, haar man en dochtertje, werkt Jennifer Ewbank voluit aan haar buitenlandse carrière. "Er ligt heel wat op het schap. Dit jaar brengen we nieuw werk uit in Nederland, maar ook in Vlaanderen. Eindelijk, zou ik zeggen. De uitnodiging van De Romeo's kon ik natuurlijk niet afslaan. Voor mij was dat het laatste duwtje dat ik nodig had om naar jullie te komen. De komende weken breng ik ook mijn eerste single officieel uit in Vlaanderen. Het fijne is dat ik dan al meteen mag terugkomen voor promotie. Hoe vet is dat!?"