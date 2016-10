Toetsenist sleept Bob Geldof voor de rechter: "Ik schreef deel 'I don't like Mondays'

Door: redactie

16/10/16 - 13u35 Bron: Belga

© reuters.

Toetsenist Johnnie Fingers van de voormalige Ierse punkband Boomtown Rats sleurt topman van de band Bob Geldof voor de rechter. Fingers - zijn echte naam is John Moylett - zegt dat hij de muziek, waaronder de beroemde piano-riff, én een deel van de tekst heeft geschreven van de wereldhit 'I don't like Mondays'.

De 60-jarige ex-toetsenist, die in Japan woont, wil van het Londense High Court verkrijgen dat Sir Bob hem twee derde van de royalties uitbetaalt die het nummer uit 1979 in 37 jaar tijd heeft opgeleverd.



Fingers zegt al twaalf jaar lang vergeefs naar Geldof te hebben geschreven om zijn deel van de pot. Geldof zou hem destijds trouwens beloofd hebben dat hij "zijn deel van de opbrengst" zou krijgen, hoewel hij de credits van het nummer niet openlijk op zich mocht nemen.



Band

Ander verhaal natuurlijk bij Geldof. Die vindt dat Fingers ze niet alle vijf op een rij (meer) heeft en beweert dat hij het nummer op zijn eentje schreef toen de band in de VS vertoefde.



Doodschoot

'I don't like Mondays' is ook gebaseerd op een gebeurtenis in de VS. Het nummer gaat over een 16-jarig meisje dat haar leraar en de schoolconcierge doodschoot op de speelplaats en dat later haar daad verklaarde met "Ik hou niet van maandagen. Dit maakte de dag wat levendiger."



Een datum voor het proces is nog niet bekend.