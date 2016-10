'Universal Nation' van Push voor het eerst op één in Greatest Switch

MVDB

15/10/16 - 21u16

© discogs.

Studio Brussel 'Universal Nation' van de Antwerpse dj/producer Push is door de luisteraars van Studio Brussel uitgeroepen tot beste danceplaat aller tijden. Dat gebeurde in The Greatest Switch, de top 100 van de favoriete danceclassics van de Studio Brussel-luisteraars.

Voor het eerst sinds het bestaan van de lijst prijkt 'Universal Nation' op nummer één. Push is één van de aliassen van de naar New York uitgeweken Antwerpenaar Mike Dierickx (43). De plaat kwam uit 1998 op het befaamde Antwerpse Bonzai-label en groeide uit tot een wereldwijde tranceklassieker. Zelfs nu duikt het nummer nog op in sets van jonge dj's die eind jaren negentig amper de papfles waren ontgroeid. Opmerkelijk is dat de floorfiller oorspronkelijk als b-kantje uitkwam.



Het is van 2011 geleden (Daan met 'Housewife') dat er een Belg bovenaan de lijst stond. 'Universal Nation' stond voor het eerst in The Greatest Switch op plaats 32 en klom de afgelopen jaren steeds hoger. Push doorbreekt zo de jarenlange dominantie van de lijst door Underworld ('Born Slippy') en Laurent Garnier ('The Man With The Red Face'). Zij vervolledigen dit jaar het podium.



De hoogste nieuwkomer dit jaar is 'All That Matters' van Kölsch op plaats 46. Een andere opvallende nieuwkomer is Lost Frequencies met 'Are You With Me' (82). De succesvolle, jonge Belg zorgt tevens voor het jongste nummer in de lijst. Het oudste staat op naam van Kraftwerk ('The Robots'). Daft Punk is met zes nummers het vaakst genoteerd in The Greatest Switch.



De top tien kleurt erg Belgisch met 'Come Alive' van drum &bass-grootheid Netsky op 10, de 23 jaar oude Bonzai-klassieker 'The First Rebirth' van Franky Jones- Axel Stephenson (de artiestennamen van respectievelijk Mechelaar Frank Sels en Antwerpenaar David Brants) op plaats zes en het onsterfelijke 'Synrise' van de Kortrijkzanen van Goose op plek vier.