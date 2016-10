SVH

13/10/16 - 21u56

video "We zijn hier vanavond met 499, maar dat hadden er eigenlijk 500 moeten zijn. Helaas besloot onze goede vriend Filip Meert gisteren in te checken in een ander hotel." Antony Van der Wee, mijnheer Karen Damen, hield gisteren bij de release-party van zijn nieuwe Vlaamse band Morse een fel pleidooi voor de echtgenoot van ex-miss België Alizée Poulicek die wegens verkeersagressie achter de tralies belandde. De ex-zakenman kreeg een nummer en applaus.