Mario Goossens achter de knoppen voor debuutalbum DVKES

Door: redactie

13/10/16 - 06u48

© rv.

Begin volgende maand komt het eerste full album van het Belgische DVKES uit. 'Push Through' wordt gelanceerd aan midprice "om de cd-verkoop te stimuleren", aldus het label WasteMyRecords. Mario Goossens van Triggerfinger producete de plaat.

Drie jaar na de lancering van hun EP 'Let Me Go Into The Wild' is het debuutalbum van DVKES 'eindelijk' klaar. Het is vanaf 4 november verkrijgbaar aan een stuntprijs. "Goedkoper dan digitaal downloaden", klinkt het trots bij WasteMyRecords, dat de geluidskwaliteit van de cd zo in de kijker wil zetten.



DVKES maakt indierock, een mengeling van britpop en krautrock met licht psychedelische toetsen. Het stevigere werk, zeg maar. Met: Joos Houwen (zanger/gitarist ), Pieter-Jan Janssen (bassist ), Maxim Helincks (gitarist) en Antoni Foscez (drummer).



Mario Goossens, drummer van Triggerfinger, leidde alles in goede banen. Hij zat ook al achter knoppen voor de debuutplaten van Black Box Revelation en Steak Numer Eight.