Belgische housepionier Eric 'Powa B' Beysens overleden

12/10/16 - 23u19

Verschillende Belgische dj's melden op de sociale media het overlijden van dj Eric 'Powa B' Beysens. De Brusselaar overleed aan een slepende ziekte.

Eric Beysens in een documentaire van de RTBF uit 2005. © Screenshot YouTube.

Beysens was eind jaren tachtig op het hoogtepunt van de new beat-rage resident in toonaangevende clubs als Boccaccio (Destelbergen) en La Rocca in Lier. Eens de new beat over zijn hoogtepunt heen was, ging hij zich specialiseren in house, techno en electro. In La Rocca bleef hij tot diep in de jaren negentig draaien. Dit combineerde hij met optredens over heel Europa.



Als producer werkte hij mee aan honderden houseproducties. In het ter zielen gegane dancemagazine OutSoon had hij een rubriek waarin hij productietips gaf over synthesizers en muzieksoftware. Op de toonaangevende dancesite Beatport deelde hij begin oktober nog zijn toptien met nieuwe platen. Ook op zijn persoonlijke socialemediakanalen bleef hij tot gisteren actief.



Mechelaar Frank Sels alias DJ Franky Jones omschrijft hem als een 'godfather' van de Belgische scene.