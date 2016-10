Rapper komt met 165.000 dollar cash naar rechtbank, om 360 euro te betalen

MVDB

11/10/16 - 00u22

165.000 dollar cash. Zoveel geld bracht de rapper Fetty Wap woensdag mee naar de rechter in het Amerikaanse Cedar Grove (New Jersey). Hij trok naar de rechtbank om een boete te betalen.

Dat bedrag volstond ruimschoots om een boete van 360 dollar te vereffenen. De rechter gaf hem die straf wegens rijden met een vervallen rijbewijs. Ook reed hij rond met zwarte getinte ruiten, wat in New Jersey niet is toegelaten. Op foto's is te zien hoe hij de bundel bankbiljetten maar niet in zijn broekzakken krijgt. Het is niet duidelijk waarom de rapper met zoveel cash geld rondliep.



Fetty Wap probeert met medische hulp alsnog te verkrijgen om met getinte ruiten te mogen rijden. Als kind ontwikkelde hij de oogziekte glaucoom in allebei zijn ogen. Zijn dokters konden één oog niet redden, het oog waar hij nu een oogprothese in draagt.