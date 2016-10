Robbie Williams komt naar België

Door: redactie

10/10/16 - 08u38 Bron: vtmnieuws.be

video

Robbie Williams komt met zijn nieuw album 'The Heavy Entertainment Show' naar ons land. Dat maakten Sam & Heidi vanochtend bekend op Qmusic. Heidi Van Tielen kon wereldster Robbie Williams afgelopen vrijdag exclusief interviewen en kreeg daar de primeur.



Een precieze datum voor het concert is er nog niet, maar Robbie beloofde alvast ook in België een optreden te doen. De rest van het interview hoor je morgen bij Sam & Heidi tussen 6u en 9u op Qmusic.