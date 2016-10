Def Dames Dope komt weer samen

Door: redactie

Er werd deze week al een reünie van Bros aangekondigd, maar ook in eigen land is het nostalgie troef: Def Dames Dope heeft besloten om weer samen te komen. Er komt nieuwe muziek en de band gaat weer optreden.



De groep rond de zusjes Larissa en Axana Ceulemans werd begin jaren negentig opgericht en scoorde grote hits in binnen- en buitenland. Zo waren er onder andere 'It's ok, all right' en 'Don't be silly' - met de legendarische zin 'Hey you, don't be silly, put a condom on your willy'.



De jongste jaren werkten de zusjes nog wel samen, maar dan vooral in hun snoepkraam Laartje Bolle op de markt. Axana werkt ook nog steeds bij Studio 100, waar ze als choreografe verantwoordelijk is voor de danspasjes van K3. Larissa kreeg begin dit jaar een zware klap te verwerken toen haar echtgenoot, Kreuners-bassist Berre Bergen, op zijn 53ste overleed.