Door: redactie

8/10/16 - 13u45 Bron: vtmnieuws.be

video

Popgroep Bazart wordt steeds populairder in ons land. Dat is vanavond nog maar eens gebleken in Leuven. De groep doet er een 'pop up-optreden' in Café Commerce. Maar het café is eigenlijk te klein voor de status die groep intussen heeft, er is maar plaats voor tweehonderd personen. En er zijn er duidelijk veel meer van plan om naar het concert te gaan.