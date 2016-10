Door:

7/10/16 - 10u17 Bron: Q Music Door: Tine Kintaert 7/10/16 - 10u17 Bron: Q Music

Nieuw op QMusic: de rubriek Niels & Wiels, waarin Miguel Wiels en Niels Destadsbaeder wekelijks een Nederlandse versie brengen van een monsterhit. Deze week trapten ze af met 'Ik vind je lief', een cover van 'All of me' van John Legend. En het was er meteen 'boenk' op.