Wordt ook vierde single Lost Frequencies schot in de roos? "Als het te slap is, dan is het gewoon te slap"

Félix De Laet achter de befaamde dj-booth van Ushuaïa, een van de bekendste clubs op Ibiza. © Facebook Lost Frequencies.

HLN.BE@IBIZA Chill. Relax. Cool. Hij zegt de woorden niet alleen met de regelmaat van een klok, hij straalt ze ook uit. Lost Frequencies lijkt verdacht veel op een Aussie of een white American van de West Coast, Félix De Laet (22) is wel degelijk op en top Belg. Als Brusselaar bovendien geliefd in beide landsdelen. Het zijn er weinigen gegeven, of je moet Stromae heten. Net zoals hij binnen de elektronische muziekwereld zijn geheel eigen stijl gevonden heeft als producer en dj van deep house. Een atypische weliswaar. Voor Félix geldt immers 'Less is More', niet toevallig ook de naam van zijn eerste album dat deze maand uitkomt.

Toegegeven, het is al iets makkelijker blijgemutst en relaxed te zijn als je begin september op Ibiza vertoeft. In buitenluchtclub Ushuaïa, een van de absolute topplaatsen op het eiland waar om klokslag 24u de stekker er wordt uitgetrokken, heerst de vibe van de 'closing week', wanneer er een einde aan de jaarlijkse zomerse dj-festiviteiten komt. Félix heeft er net een meer dan geslaagde set opzitten, vlak voor de afsluiter en deep house-fenomeen Oliver Heldens ("Heb je mijn intro gehoord? Die heb ik vandaag nog in het vliegtuig gemaakt, op basis van een track uit het album die ik geremixed heb. Zo leuk om te zien dat die goed ontvangen werd"). Nagenieten doet Félix in de backstage van Ushuaïa, waar hij duidelijk kind aan huis is, dromen doet hij nu vooral van de sushi die hem in het restaurant van de club zo meteen te wachten staat. Jawel, het is een 'Beautiful Life' - samen met 'Are You With Me' en 'Reality' de speerpunten van 'Less Is More', dat daarnaast nog dertien melodieuze tracks bevat. De hits die iedereen draait, speel ik niet. Veel leuker is om nummers te brengen die nog in de charts moeten terecht komen. Félix De Laet

Lost Frequencies op de jongste Rock Werchter. © photo news. De rode draad doorheen het album, mag duidelijk zijn. "Dat chill gegeven ligt natuurlijk in mijn karakter", vertelt Félix. "Een van mijn favoriete hobby's is ook zeilen (lacht). Samen met de vriendin of vrienden op een bootje, weinig dat zo relaxed is. Ik denk ook dat dat rustige de huidige jonge generatie kenmerkt. Ik speel gewoon niet graag hard. Aanvankelijk was ik zelfs niet geïnteresseerd in dat hele dj-aspect, maar wou ik gewoon producen. Mijn playlists werden ook té chill bevonden. Ik ben daarin wat geëvolueerd en heb bijgeleerd, onder andere als support van Dimitri Vegas & Like Mike in Amnesia (een andere club in Ibiza, nvdr). Maar niet extreem hoor. Als het te slap is, dan is het gewoon te slap. Ik ga me niet aanpassen. Dan zou ik ook de fans die speciaal voor mij komen, ontgoochelen. Ik was ook nooit de gast die vroeger veel uitging. Al zei ik toen wel altijd tegen mijn vrienden dat ik dat later wel zou goedmaken. Dat speelde wel in mijn achterhoofd. En zie me hier nu zitten."



Het heeft je alvast dat opgeleverd waarnaar elke dj op zoek is: zijn eigen sound.

Félix: "Kijk, op heel veel festivals hoor je heel veel dj's steeds dezelfde tracks spelen. Veel liedjes die ik aanvankelijk leuk vind, worden dat al snel niet meer omdat je ze gewoon te veel hoort. Ik weiger die dikwijls dan nog te draaien. Veel leuker is om nummers te spelen die nog in de charts moeten terecht komen. 'Roses' van The Chainsmokers bijvoorbeeld, die draaide ik al voor ie populair werd. Daar heb je veel meer voldoening van. Of dan ga ik met oudere nummers aan de slag om ze in mijn stijl te remixen." Meteen na zijn set in Ushuaïa met 'flamingo' Oliver Heldens. © Facebook Lost Frequencies.