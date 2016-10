De Belieber is geen bakvis meer

Door: redactie

5/10/16 - 06u00

video Vanavond en morgen vult de Canadese popster Justin Bieber twee uitverkochte Sportpaleizen. En dit keer zullen er niet alléén bakvissen staan gillen. Met een nieuw imago en een nieuwe sound lokt hij ook oudere fans. Bieber is volwassen geworden

De grootste - jonge, vrouwelijke - fans stonden gisteren al aan de muziektempel in Antwerpen te wachten. Slaapzakken en luchtmatrassen in de aanslag. Net zoals drie jaar geleden, toen Justin Bieber (22) ook in ons land optrad. En toch is er sindsdien heel wat veranderd. Vanavond zullen niet alléén jonge tieners en hun verveelde papa's het Sportpaleis vullen. Ook twintigers en dertigers zijn 'Belieber' geworden. Sinds vorig jaar is Bieber dan ook niet meer het kindsterretje dat met de hits 'Baby' en 'Never Say Never' scoorde.