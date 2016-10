Hier vond het exclusieve concert van Netsky plaats

Door: redactie

1/10/16 - 13u46 Bron: vtmnieuws.be

video

Netsky heeft gisteravond een exclusieve DJ-set gedraaid op een wel erg speciale locatie, namelijk het oude postgebouw op de Groenplaats in Antwerpen. De locatie bleef tot het laatste moment geheim. Luisteraars van Q music konden de hele week tips verzamelen om de plaats te achterhalen.



Het monumentaal gebouw dat voor één keer werd omgetoverd tot een nachtclub. Hij speelde er nummers van zijn derde en nieuwe album 'Three'. Wie er niet bij kon zijn, hoeft overigens ook niet te treuren. Op 25 februari speelt Netsky zijn grootste show ooit in het Sportpaleis in Antwerpen.