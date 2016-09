Door: redactie

30/09/16 - 18u20

Joe-dj's Raf Van Brussel en Rani De Coninck belden in hun spitsprogramma met Jan Leyers en Paul Michiels over dertig jaar Soulsister.



Naar aanleiding van hun jubileum treden de muzikanten morgen op in Heist-op-den-Berg, gevolgd door nog dertig concerten over heel Vlaanderen.



Op 25 oktober geeft Soulsister nog een exclusief Joe Live-concert.