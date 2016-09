Beyoncé en Justin Bieber elk vijf keer genomineerd voor MTV Europe Music Awards

Door: redactie

27/09/16

Beyoncé en Justin Bieber hebben elk vijf nominaties acht hun naam staan voor de MTV Europe Music Awards. Die worden op 6 november in Rotterdam uitgereikt. Adele kaapte vier nominaties weg, Rihanna en Drake elk drie.

De jaarlijkse competitie, die telkens in een andere Europese stad wordt gehouden, moet de dominantie van 'Queen Bey' bevestigen. Eind augustus was ze al de grote winnares op de Video Music Awards (VMA). Beyoncé werd onder meer genomineerd in de categorieën Beste Video, Beste Vrouwelijke Artiest en Beste Live-artiest.



In de categorie Beste Song werd Beyoncé niet genomineerd. Wél genomineerd zijn 'Hello' (Adele), '7 years' (Lukas Graham), 'Sorry' (Justin Bieber), 'I took a pill in Ibiza' (Mike Posner) en 'Work' (Rihanna ft. Drake).