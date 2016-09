20 jaar na zijn dood: het verhaal achter dé foto van Tupac

© Twitter.

20 jaar geleden overleed rapper Tupac Shakur na een week in het ziekenhuis; hij bezweek aan de gevolgen van vier schotwonden. De onopgeloste moord is nog steeds onderwerp van veel artikels, en daar zie je steeds dezelfde foto bij.

De fotograaf achter de iconische foto heet Danny Clinch, die in zijn carrière heel wat muzikanten op de gevoelige plaat mocht vastleggen. Van Bruce Springsteen tot Johnny Cash, maar de beroemdste foto is toch die van Tupac. En die werd genomen voor hij echt beroemd werd.



"Het was een interview voor Rolling Stone, en ik wist toen al dat het een geweldig beeld zou worden", aldus Clinch. "Ik dacht 'Als hij ooit beroemd wordt, heb ik alvast de foto'". Het portret werd in 1993 genomen en diende enkel voor een klein portret, maar toen Tupac drie jaar later vermoord werd, prijkte de foto op de voorpagina van het volgende nummer. Om dan hét beeld van de iconische rapper te worden.



Onopgelost

20 jaar na zijn dood is de moord op Tupac nog steeds niet opgelost. Er doen heel wat wilde theorieën de ronde over de misdaad. Zo zou P. Diddy bijvoorbeeld de opdrachtgever geweest zijn. Heel wat mensen zijn er echter van overtuigd dat de moord van de man in scène werd gezet en dat Tupac nog ergens levend en wel rondhuppelt. Onder meer deze agent ondersteunde dat bericht, en ook Suge Knight is zeker van zijn zaak. En de selfie die onlangs opdook van een man die wel heel erg op de rapper lijkt, hielp ook al niet om dit gerucht de wereld uit te helpen.