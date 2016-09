"Pacha Ibiza te koop"

MVDB

De Pacha Group, het conglomeraat waartoe de wereldberoemde dancing Pacha in Ibiza tot behoort, staat te koop. Dit meldt de Spaanse nieuwssite Cronica Global. Oprichter Ricardo Urgell (foto) zoekt luidens bronnen een overnemer voor de franchiseketen van bijna twintig dancings over de hele wereld. Analisten schatten een overnameprijs op zo'n 500 miljoen euro.

Tot de etablissementen in Ibiza behoren ook beachclub Destino en het showrestaurant Lio.



Aanleiding voor de verkoop zou een conflict zijn met de concurrerende familie Matutes. Pater-familias Abel Matutes en de zijnen bezitten onder meer het Ushuaïa-hotel en bijhorende beachclub, alsook het aangrenzende Hard Rock Hotel. Eind dit jaar krijgen zij eveneens de dancing Space in handen. Die legendarische club is net over het Ushuaïa-hotel gevestigd. De familie Matutes wil het party-eiland op de Balearen een (nog) exclusiever tintje geven, aldus de site. Urgell deelt die mening niet en verzet zich daartegen. Een bron uit de entourage van Ricardo Urgell stelt dat de Pacha-oprichter de familie Matutes gewoonweg niet kan uitstaan. Een eventuele overnemer kan de strijd tegen Abel Matutes beter te baas.



Urgell, die samen met zijn broer de eerste Pacha-club in 1967 in het Catalaanse Sitges startte, begon in 1973 met een vestiging op Ibiza. Mede door het succes van hun dancing groeide Ibiza uit tot het toevluchtsoord voor Britse hippies. Eind jaren tachtig werd rock&roll en disco ingeruild voor housebeats. Sindsdien is Pacha uitgegroeid tot een wereldwijd begrip in de uitgaanswereld. In de zomermaanden is de club met een capaciteit van meer dan 3.000 personen haast elke avond uitverkocht. Deejays als David Guetta en Bob Sinclar draaien er wekelijks.