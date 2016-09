"Xanax was erger dan drank & drugs samen"

Door: redactie

10/09/16 - 05u00

© kos.

Op de nieuwe Triggerfinger is het nog even wachten, maar bassist Paul Van Bruystegem (57) brengt nu al zijn solodebuut uit als LowRider. En vrijdag verschijnt 'Monsieur Paul: On Tour', een bijzonder openhartig relaas over de zware verslavingen waarmee Lange Polle kampte. "Alcohol, drugs... Ik kan níéts met mate. Maar aan Xanax heb ik me serieus mispakt."