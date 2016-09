Rapper Desiigner bedreigt automobilist met vuurwapen

Door: redactie

Desiigner op de MTV Video Music Awards, op 28 augustus in New York.

De Amerikaanse rapper Desiigner is donderdagavond gearresteerd in New York. Daar ging een verkeersruzie aan vooraf, meldt showbizzsite TMZ.

Volgens een woordvoerder van de politie belde een automobilist het alarmnummer 911 en beweerde hij dat Desiiigner vanuit een SUV een wapen op hem had gericht. De man had het kenteken van de SUV genoteerd.



Drugsbezit

De politie vond de auto korte tijd later. In de auto werd een grote hoeveelheid pillen gevonden, waaronder de pijnstillers Oxycontin en andere drugs. Desiigner en vier andere inzittenden van de auto zijn gearresteerd. Ze worden verdacht van drugsbezit met de intentie die te verkopen. Desiigner wordt daarnaast verdacht van bedreiging met een geladen pistool. Het vijftal zit nog vast.



Desiigner heeft een platencontract bij Kanye West. De Nederlandse regisseur Paul Geusebroek maakte de clip bij het nummer Panda van Desiigner, waarmee hij genomineerd was voor een Video Music Award in de categorie Beste Hiphop Video. Panda stond achttien weken genoteerd in de Ultratop en bereikte de dertiende plaats in de lijst.