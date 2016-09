Peetvader van ska Prince Buster overleden

Door: redactie

9/09/16 - 10u40

Prince Buster, de eerste Jamaicaanse superster, peetvader van de ska en inspiratiebron van Britse skabands uit de jaren tachtig zoals Madness en The Specials, is dinsdag op 78-jarige leeftijd in Miami overleden.

De populaire ska-revivalband Madness noemde zich naar een hitje van Prince Buster. 'One Step Beyond', waarmee Madness een grote hit scoorde, was ook een nummer van hem.



Cecil Bustamente Campbell, alias Prince Buster, was de eerste internationale Jamaicaanse muziekster. De platen die hij in de jaren zestig uitbracht, zoals 'I Feel the Spirit' en 'Fly Flying Ska', vormden de blauwdruk voor toekomstige ska en rocksteady en hadden een grote invloed op de Britse muziekscène van de late jaren zeventig en vroege jaren tachtig. Vooral het Britse skalabel 2-Tone, met onder meer The Specials en The Selecter, was schatplichtig aan het vroege werk van Prince Buster. Madness coverde het nummer 'Madness', een B-kantje van Prince Buster uit 1963 en nam in 1979 een eerbetoon aan hem op: 'The Prince'.



In 1967 had Prince Buster zijn eerste hit in Groot-Brittannië met 'Al Capone', in 1998 stond hij opnieuw in de Britse hitlijsten met 'Whine and Grine', dat werd gebruikt in een advertentie voor Levi's.