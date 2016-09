Win tickets voor exclusieve showcase Fleddy Melculy in Antwerpen

Door: redactie

8/09/16 - 18u04

© rv.

Binnenkort komt Fleddy Melculy's album uit. Reden genoeg om op vrijdag 23 september een exclusieve showcase in de A-Tower in Antwerpen te organiseren. En als we het over 'exclusief' hebben, dan menen we dat ook: de metalband speelt verder geen enkel concert in Antwerpen! Maar het echt goede nieuws is dat JIJ erbij kan zijn!