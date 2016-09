Bekijk hier de nieuwe videoclip van Bent Van Looy

Door: redactie

8/09/16 - 15u27

video Singer-songwriter Bent Van Looy heeft net een nieuwe single uit. Voor de clip van 'Downtown Train' liet Bent zich inspireren door de eighties. Bekijk hier het resultaat.

Wie Bent Van Looy live aan het werk wil zien, kan op 10 september terecht op het Muilpeer Festival in Peer. Op 18 september treedt Bent op op Pukema in Puurs. En op 27 november is het in Nederland te zien op het Songbird Festival.



Binnenkort is Bent Van Looy ook te zien op televisie. Samen met Sofie Lemaire presenteert hij elke vrijdag het nieuwe cultuur- en muziekprogramma Culture Club op Canvas.