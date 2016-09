Kanye West verslaat paus Franciscus

Door: redactie

7/09/16 - 23u42 Bron: ANP/BuzzE

Kanye West was vorig weekend te zien in Boston. © photo news.

De kassa rinkelt flink bij Kanye West. Niet alleen met zijn muziek verdient hij een fortuin. Ook zijn merchandise is niet aan te slepen. Maandagavond alleen al verdiende de rapper ruim 780.000 dollar met de verkoop van fanartikelen tijdens zijn eerste concert in Madison Square Garden in New York.