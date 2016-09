Londense club Fabric sluit

Door: redactie

7/09/16 - 21u32 Bron: ANP

© photo news.

Een van de bekendste en grootste nachtclubs van Groot-Brittannië, Fabric in Londen, is gesloten. In de nacht van dinsdag op woensdag heeft de deelgemeente Islington de vergunning ingetrokken, omdat er volgens de betrokken raadscommissie "een cultuur van drugsgebruik heerst die volkomen uit de hand is gelopen".