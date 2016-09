60.000 kaartjes in 1 uur: dat lukt alleen Dimitri Vegas en Like Mike

ANNELIES ROEBBEN

7/09/16 - 05u00

Like Mike en Dimitri Vegas poseren voor de camera nadat ze vorig jaar verkozen werden tot beste DJ-act ter wereld. © epa.

Dimitri Vegas en Like Mike hebben weer een record beet. Hun vier Sportpaleizen gingen gisteren in verkoop en in een uur tijd waren er al 60.000 tickets weg. 1.000 per minuut dus. "Van over de hele wereld komen ze naar Antwerpen. Het lijkt wel een wintereditie van Tomorrowland", zegt Dimi.

Nee, dat hadden ze bij het Sportpaleis toch nog niet meegemaakt. Ondanks de Adeles en Clouseaus van deze wereld. "60.000 tickets voor een concertreeks hadden we natuurlijk al wel gehad", zegt Jan Van Esbroeck van het Sportpaleis, met bijvoorbeeld de trein aan Clouseau-concerten in gedachten. "Maar zo veel tickets in zo'n korte tijd, dat kan ik me niet herinneren."