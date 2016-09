Door: redactie

6/09/16 - 17u30

'Supersonic', een nieuwe documentaire over Oasis, gaat in de herfst in première. De docu brengt de hele carrière van de band, van hun debuut in 1994 tot de split in 2009, in beeld. De makers kregen de volledige samenwerking van de bandleden, maar de legendarisch gebrouilleerde broers Gallagher namen hun voiceovers apart op. Het was naar verluidt Chris Martin van Coldplay die als tussenpersoon optrad. De docu gaat op 2 oktober in première in de Britse bioscopen.