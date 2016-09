Bastille organiseert eerste actie voor Music For Life

AJ

Bastille-frontman Dan Smith. © photo news.

warmste week De Britse rockgroep Bastille neemt deel aan Music For Life, de liefdadigheidsactie van Studio Brussel. Ze geven een concert in de AB, waarvan de opbrengst naar Unicef gaat. Dat maakte de band vanmorgen bekend op de Facebookpagina van Studio Brussel.

De Warmste Week van Music For Life vindt dit jaar plaats van 18 tot en met 24 december, opnieuw vanuit De Schorre in Boom. Als je zelf een actie wil organiseren, kan je die vanaf nu registreren op dewarmsteweek.be.



De eerste actie wordt alvast georganiseerd door Bastille. Zij geven op 28 september een exclusief concert voor Music For Life in de Brusselse AB. De opbrengst van Bastille For Life zal naar de kinderrechtenorganisatie Unicef gaan. De band koos onder meer voor Unicef omdat de organisatie kinderen wereldwijd helpt, ook in oorlogsgebieden als Syrië.



Vrijdag kom je op Studio Brussel te weten hoe je bij dat exclusieve concert aanwezig kunt zijn.