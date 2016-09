Drake neemt zelfde tatoeage als liefje Rihanna

Bewerkt door: Redactie

Fans van Drake hebben tijdens een optreden een nieuwe tattoo gespot op de rechterarm van de rapper. De Canadees lijkt precies dezelfde tatoeage te hebben laten zetten als zijn vlam Rihanna.

De zangeres toonde haar nieuwe tattoo afgelopen week. Het gaat om een plaatje van een haai. Dat zou verwijzen naar de knuffel die ze kreeg op de eerste date met Drake.



Podiumkus

De twee hebben hun relatie nog steeds niet officieel bevestigd, alhoewel ze er ook geen geheim meer van lijken te maken een koppel te zijn. Vorige week zoenden ze zelfs even op het podium bij een concert van Drake en op de VMA's vorig weekend zei de 29-jarige rapper in zijn speech over Rihanna dat zij iemand is op wie hij al sinds zijn 22ste verliefd is.