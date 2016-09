"Ik hoop dat mijn kinderen nog een show zien voor ik met pensioen ga"

HANS OP DE BEECK

3/09/16 - 04u30

© Boy Kortekaas.

Hij: 34 jaar en officieel de beste dj ter wereld. Zij: elf jaar jonger, gewezen model en nu ook dj. Allebei zijn ze verliefd op Ibiza, maar vooral op elkaar. Deze week verraste Dimitri Vegas zijn Anouk Matton met een huwelijksaanzoek. Het laat zich raden dat er ook dj-baby's zullen volgen. Voor Dimitri mag dat al snel gebeuren: "Ik zou het leuk vinden als mijn kinderen mij nog aan het werk kunnen zien voor ik met pensioen ga."

© Boy Kortekaas.

Boy Kortekaas, dj van The Oddword, is fotograaf van dienst en was ook dinsdagavond bevoorrecht getuige van het aanzoek. Verscholen in de bosjes moest hij stiekem voor de foto's zorgen.



Anouk: "Op één moment vond ik het wat vreemd, toen Dimitri plots vanuit het niets begon te lachen en me aanporde om vooruit te kijken."



Dimitri: (lacht) "Zag ik daar Boy van de ene struik naar de andere springen. Ook toen de zon plots begon te zakken en er meer volk kwam, ben ik sneller dan verwacht tot actie moeten overgaan."



Anouk: "Maar verder was het perfect! Exact een jaar geleden leerden we elkaar kennen op dezelfde magische plek. Ik ben ook helemaal weg van de ring, die Dimitri liet maken door Westrock. Dat is de ontwerper die haast exclusief juwelen maakt voor rappers Drake en The Weeknd, mijn idolen. Ik moet de ring alleen een beetje laten verkleinen. Ik heb heel dunne vingers."