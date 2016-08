Dimitri Vegas beraamde huwelijksaanzoek op Ibiza twee maanden geleden al

Door: redactie

video Dat dj Dimitri Vegas zijn Anouk op Ibiza ten huwelijk zou vragen, wist hij twee maanden geleden al. Sterker nog: hij verklapte zijn plannen aan Eric Goens tijdens opnames voor het programma Kroost.

Dimitri Vegas en Anouk Matton zijn sinds eergisteren verloofd. Dat is twee dagen vroeger dan de beroemde dj-brother uit Willebroek had aangekondigd toen hij met de cameraploeg van Kroost op stap was in Ibiza. Hij had het over 1 september, vandaag dus. Op het Spaanse eiland Ibiza, omdat dat een bijzondere plek is voor het koppel: "Daar leerden we elkaar vorig jaar kennen", zei Dimitri Vegas.



"Ze moet nu wel nog twee maanden braaf zijn, anders kan je dit beeldmateriaal niet gebruiken", grapte de top-dj, die een en ander duidelijk goed heeft doordacht, nog.



De volledige aflevering van Kroost met Dimitri Vegas & Like Mike is te zien op maandag 12 september om 21u40 op VIER.