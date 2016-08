Dimitri Vegas en Anouk Matton zijn verloofd

Door: redactie

31/08/16 - 12u32

De liefde viert hoogtij in de Belgische dj-wereld. Gisteravond is Dimitri Vegas op Ibiza op de knieën gegaan voor Anouk Matton. De twee zijn een jaar bij elkaar en werden voor het eerst samen gespot vorig jaar in oktober in Amsterdam, waar Dimitri Vegas samen met zijn broer Like Mike uitgeroepen werd tot beste dj ter wereld via de prestigueuze populariteitspoll van DJ Mag. Anouk maakte het nieuws wereldkundig op haar Facebookpagina.



"Ik ben supergelukkig! Ik loop de hele tijd met een big smile op mijn gezicht. Hij heeft me gevraagd op een heel romantische symbolische plaats voor ons, net toen de zon onder ging", aldus Anouk. Wanneer en waar ze in het huwelijksbootje stappen is nog niet duidelijk. Eerst komen er voor Dimitri & Mike nog drukke weken aan met de voorbereidingen voor de vier concerten in het Sportpaleis en een reeks optredens in binnen- en buitenland.



Op de jongste Tomorrowland maakten de twee nog een opgemerkt optreden. Net toen Dimitri wou inbreken tijdens de set van MATTN, viel door een technisch probleem een kwartier lang het geluid uit. Als een echte gentleman hielp hij zijn nu dus toekomstige vrouw uit de penarie. Bekijk die video hieronder.