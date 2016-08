'Inspecteur Floor' zingt bij De Grietjes

Stijn Van Hove

Nieuw gezicht bij het muzikale trio De Grietjes. Na het vertrek van Esther Sels strikten Isabelle A en Anneke Van Hooff een wel héél bekende vervangster. Ianthe Tavernier (foto midden) - beter bekend als inspecteur Floor Van Lommelen van 'De Buurtpolitie' - vervoegt de party-band. "Anneke en ik kennen Ianthe al even," aldus Isabelle Adam. "Ze heeft veel zangervaring en speelt ook in tal van musicals. Sinds Anneke weten we dat zoiets goed werkt. Bovendien werkt ze ook erg graag in groepsverband. We zijn er ons uiteraard van bewust dat dit al onze derde wissel is. Maar derde switch, goede switch." Om er bij de fans even de spanning in te houden, poseerde het trio de voorbije dagen op Facebook al met 'mugshots' uit een politiekantoor. Nu blijkt dus ook waarom. Eerste afspraak met het nieuwe gezicht: nu zaterdag in Haacht.