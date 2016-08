Drummer Earth & Fire overleden

Door: redactie

28/08/16 - 15u40

Earth & Fire-drummer Ab Tamboer is gisteren op 65-jarige leeftijd overleden. Tamboer speelde ook in bands als Het Goede Doel, Kayak, Sandy Coast en Tee-Seet. Ook maakte hij deel uit van de Nederlandse versie van de musical Cats en speelde hij bij Kinderen voor Kinderen.

De drummer was voor Earth and Fire onder meer te horen in hun grootste hit Weekend. De single werd in Nederland 210.000 keer verkocht en stond zeven weken op de eerste plaats van de Nationale Hitparade.



Earth and Fire had in de jaren 70 en 80 als boegbeelden zangeres Jerney Kaagman en de tweelingbroers Gerard en Chris Koerts.



Een andere drummer van Earth & Fire, Ton van der Kleij, overleed vorig jaar op 66-jarige leeftijd.