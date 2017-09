Gewezen Juventuskanjer keert op 45-jarige leeftijd terug uit pensioen

GVS

24/09/17 - 11u10

Geweldig nieuws: Pavel Nedved gaat opnieuw voetballen. De Tsjechisch ster en winnaar van de Gouden Bal in 2003 heeft een contract getekend bij het team waar het voor hem allemaal begon: de amateurclub FK Skalna. Daar zal hij samen met zijn zoon op het veld staan.