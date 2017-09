Het slachtoffer hoeft niet altijd de tegenstrever te zijn: middenvelder Rangers maait eigen trainer onderuit

GVS

24/09/17 - 12u31

This will be Josh Windass' greatest contribution in a Rangers shirt. pic.twitter.com/bz71Qx41sR — A Grand Auld Team (@FritzAGrandAuld) 23 september 2017

video Het was eens wat anders tijdens dé Schotse kraker tussen de Rangers en Celtic. Een stevige tackle van Josh Windass vond immers een keer niet de benen van een opponent, wél die van zijn eigen trainer. In een stevig sprintje met Mikael Lustig maaide de Brit van de Rangers aan een rotvaart zijn oefenmeester Pedro Caixinha onderuit. De coach schrok zich een hoedje, maar sprong even snel weer recht als hij gaan liggen was. Het zou niet de enige dreun zijn voor de Portugees, zijn ploeg verloor immers de 'Old Firm' met 0-2.