Ook de vedetten van Bayern en hun deernen vieren Oktoberfest

GVS

24/09/17 - 09u48

© photo news.

Het is Oktoberfest in Duitsland. Zoals elk jaar doen de voetballers van Bayern München en hun wederhelften daar gretig aan mee in bijpassende kledij. Wij verzamelden de mooiste kiekjes van de spelers en hun eega's tijdens het jaarlijks volksfeest. Schol!