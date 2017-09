Trump: "Ontsla spelers die niet opstaan voor het volkslied"

GVS

Als het aan president Donald Trump ligt volgt er ontslag voor de American Football-spelers die tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied door een knie gaan in plaats van te gaan staan. Die oproep aan de eigenaars van teams uit de National Football League (NFL) deed de Amerikaanse president tijdens een bijeenkomst in Hunstsville.

"Het is een totaal gebrek aan respect tegenover alles waar we voor staan'', vond Trump. "Zouden jullie niet liever zien dat een NFL-baas - als iemand de nationale vlag niet respecteert - zou zeggen: 'Haal die hoerenzoon meteen van het veld. Hij is ontslagen?''' Ook riep de president de fans op het stadion te verlaten, mochten spelers protesteren tijdens het volkslied.



Enkele American Footballers weigeren sinds een jaar te gaan staan tijdens het afspelen van het volkslied. Ze willen hiermee protesteren tegen het politiegeweld gericht tegen vooral zwarte Amerikanen.