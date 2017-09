Ooit al een vlieg op de muur willen zijn tijdens stomende naaktshoot? Bekende WAG gunt liefhebbers unieke kans

Door: redactie

video De Italiaanse voetbalwereld is in de ban van een stomende fotoshoot van Wanda Nara, de vrouw van Inter-spits Mauro Icardi. Niet de fotoshoot zelf is het grote nieuws -Wanda pleziert haar 2,4 miljoen volgers op Instagram regelmatig met een prikkelend kiekje-, maar wel een video van tijdens de shoot wordt gretig bekeken. Fans van de rondborstige blondine krijgen dankzij het filmpje, dat Wanda zélf deelde op haar YouTube-kanaal, immers een unieke blik achter de schermen tijdens de shoot.