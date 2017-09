Profvoetballer geeft zijn makelaar een Ferrari cadeau

Bewerkt door: PL

22/09/17 - 14u55 Bron: AD

Hasan Cetinkaya, de zaakwaarnemer van tal van Zweedse profvoetballers, heeft van één van zijn spelers een Ferrari cadeau gekregen. In de Zweedse krant Aftonbladet zegt de man dat hij zich rot schrok bij het geschenk dat Emil Forsberg, de betrokken speler, hem gaf. "Ik wilde het cadeau gewoon niet hebben. Nee, echt, ik heb zoiets gewoon niet nodig", aldus Cetinkaya die echter 'gedwongen' werd om de Ferrari aan te nemen. "Ik had geen andere keuze omdat Emil dreigde mij te verlaten (lacht)."

Emil Forsberg.



De 25-jarige Forsberg legt uit waarom hij zijn zaakwaarnemer in het zonnetje wilde zetten. "Sinds ik bij Sundsvall voetbalde, acht jaar geleden, heeft hij altijd in mij geloofd, me vertrouwen gegeven toen ik het soms moeilijk had. Ik ging vervolgens naar Malmö FF en speel nu bij RB Leipzig en de Zweedse nationale ploeg. Dat heb ik voor een belangrijk deel ook aan Hasan te danken. Ik vond dat hij dit cadeautje verdiende."