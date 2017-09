Knettergek: clubvoorzitter gaat niet akkoord met kritiek van analist en maakt dat op deze manier duidelijk

Door: Mike De Beck

22/09/17 - 11u50 Bron: Bild

video Rolf Fringer wist gisteren niet wat hem overkwam. De 60-jarige Zwitserse TV-commentator was aanwezig bij de wedstrijd tussen Lugano en FC Sion toen hij het plots aan de stok kreeg met Sion-voorzitter Christian Constantin. Die trakteerde de man op enkele rake klappen omdat hij kritiek had gegeven op zijn beleid.

'Geen woorden, maar daden', moet Constantin gedacht hebben. De voorzitter van FC Sion - de club van onze landgenoot Ilombe Mboyo - zag gisteren zijn team wel met 2-1 winnen, maar had na de wedstrijd duidelijk andere katjes te geselen. "Eerst kwam zijn zoon op me af en dan kwam hij", vertelt slachtoffer Fringer aan Bild. "Hij heeft me drie of vier slagen gegeven. Ik heb me met mijn microfoon proberen te verdedigen. Ik dacht: 'Dit kan niet waar zijn!'"



Fringer, ex-bondscoach van Zwitserland nota bene, was echter niét aan het dromen. Maar waar kwam die vijandigheid zo plots vandaan? "Fringer heeft me deze week verbaal aangevallen en bekritiseerd", zegt Constantin. "Ik heb het dan met hem geregeld. Ik heb hem eens fysiek aangepakt en dat voelde goed aan. Dat is natuurlijk niet erg stijlvol, maar als je wordt aangevallen, moet je terugvechten."



Klare taal van de Sion-voorzitter, maar zijn uitspatting kan hem toch duur komen te staan. Al weet Fringer nog niet meteen of hij een klacht zal indienen wegens mishandeling. "Ik ga dit in alle rust analyseren", vertelt de tv-commentator. "Ik moet eerst deze shock verwerken en dan zal ik beslissen wat ik zal doen."