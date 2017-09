Er zijn krachtpatsers, er zijn sterke beren, en dan is er deze klimmer...

Door: redactie

21/09/17 - 19u37

© rv.

video

De Noor Magnus Midtbo is één van de beste (rots)klimmers ter wereld. En de 29-jarige man uit Bergen, waar deze week het WK wielrennen plaatsvindt, is dat niet zomaar geworden. Midtbo brengt vele uren door in het krachthonk en dat levert ook resultaat op. Of wat dacht u van zijn stunts in onderstaande filmpjes, waarin onder meer te zien is hoe de Noor zich optrekt...met één arm.