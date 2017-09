Hout of goud? Opvallende medailles voor Winterspelen van volgend jaar voorgesteld

TLB

21/09/17

De atleten die over vijf maanden zullen deelnemen aan de Olympische Winterspelen in Pyeongchang weten nu ook écht waar ze zullen om strijden. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) stelde vandaag immers de ontwerpen van de gouden, zilveren en bronzen medailles voor.

Het design, van de hand van Lee Suk-woo, kreeg een houten look waarbij diagonale lijnen de textuur van boomstammen voorstellen. "De boom geldt als symbool voor het werk dat in de ontwikkeling van de Koreaanse cultuur en de Spelen is gestopt", luidde het tijdens de presentatie in Seoel.



Op de voorzijde van de medailles staan de olympische ringen, op de keerzijde worden de discipline vermeld en het logo van de Spelen. Op de rand staat 'Olympic Winter Games PyeongChang 2018' te lezen en dezelfde tekst in het Koreaans.



Het blauwe lint dat aan de medailles hangt, heeft eveneens een betekenis. Het is immers vervaardigd uit Gapsa, een traditionele Koreaanse stof. De medailles wegen tussen 586 gram (voor de gouden exemplaren) en 493 gram (brons). Er zijn in totaal 259 setjes gemaakt.



De Olympische Winterspelen vinden volgend jaar plaats van 9 tot 25 februari.