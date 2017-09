'Million Dollar Baby': de levensstijl van McGregor Junior waar héél veel mensen jaloers op zullen zijn

TLB

22/09/17 - 07u30

In aanloop naar 'The Money Fight' liet Conor McGregor een maatpak maken voor zijn oogappel. © Instagram.

Reizen in een privéjet, eten in de beste restaurants ter wereld of kleren van de meest exclusieve merken kopen: veel mensen dromen van zo'n manier van leven. Wel, voor Conor Jack McGregor Jr. is die levensstijl geen droom, maar gewoon de werkelijkheid. Maak kennis met het extravagante leven van de 'Million Dollar Baby' van bijna zes maanden oud.