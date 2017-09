Die komt aan! Cheerleader wordt bruusk omvergekegeld na (onbewuste) buffelstoot van cameraman

MH

Dat het er niet alleen tijdens NFL-wedstrijden zelf - maar ook tijdens de rust - hard aan toe kan gaan, konden we afgelopen weekend aanschouwen. Zo werd in het treffen tussen Philadelphia Eagles en Kansas City Chiefs een cheerleader het slachtoffer van onoplettendheid van een cameraman. De man in kwestie kegelt de jongedame prompt over. Een pijnlijke blunder. Letterlijk. Kijkt u mee in onderstaande video.