Bij ex-trainer Barcelona gaan de rituelen vlak voor een wedstrijd wel erg ver

Gerardo "Tata" Martino kent u hoogstwaarschijnlijk nog van zijn passage bij FC Barcelona. De Argentijnse coach nam de 'Blaugrana' één jaar onder zijn hoede, maar diende na het mislopen van de titel zelf zijn ontslag in. Nu is de leermeester aan het werk bij Atlanta United, een Amerikaanse eersteklasser.



Maar La Liga of de MLS - "Tata" houdt vast aan zijn rituelen. Zo ook tijdens de persconferentie voor de match tegen Orlando City. De tolk moet steeds aan zijn linkerzijde plaatsnemen en elke journalist heeft zijn vaste zitplaats in de perszaal. Maar dat was buiten Doug Roberson gerekend. Hij dacht een geintje uit te halen door dit keer eens elders te gaan zitten. Maar de reporter zat nog niet deftig en wel neer of Martino verwees Roberson met een strenge maar rechtvaardige vinger naar zijn vaste zitplek. Al kon een lachje er wel vanaf.



Rituelen of niet, Atlanta kwam niet verder dan een 3-3-gelijkspel tegen Orlando. Daarmee blijft de club uit Georgia in de middenmoot van het klassement.