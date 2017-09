Deze poedelnaakte man moet de enige PSG-fan zijn die niet blij was met transfers van Neymar en Mbappé

TLB

19/09/17 - 16u35

Jonathan zal zich zijn laatste ritje op de Champs-Elysées nog lang herinneren. © rv.

"Als Neymar en Mbappé tekenen bij PSG, dan rijd ik poedelnaakt over de Champs-Elysées met mijn scooter." Die straffe uitspraak is deze week als een boemerang teruggekomen in het gezicht van Paris Saint-Germain-fan Jonathan.



Op 27 juli, toen de monstertransfers nog lang niet in kannen en kruiken waren, deed de onfortuinlijke supporter van de ploeg van Rode Duivel Thomas Meunier de belofte en deze week, na drie matchen van het koningskoppel Neymar-Mbappé in het Parijse shirt, kwam hij die ook na. Of hoe er toch minstens één fan van PSG niet héél blij was toen voorzitter Nasser Al-Khelaïfi de geldbuidel opentrok...