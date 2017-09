Piqué en Shakira uit elkaar? Dit beeld helpt alle misverstanden de wereld uit

YP

19/09/17 - 08u24 Bron: Mundo Deportivo

Nee, Gerard Piqué en Shakira zijn níet uit elkaar. De laatste dagen staken er vooral op Spaanstalige websites geruchten de kop op van een mogelijke breuk tussen de twee, maar daar is niks van aan. Dat blijkt uit een foto die de Spaanse topvoetballer deelde via zijn verhaal op Instagram.

De reden tot speculatie was het opvallende gebaar van de verdediger van FC Barcelona bij zijn goal tegen Espanyol, nu tien dagen geleden. Normaal verwijst hij dan met een dubbele 'V' naar de verjaardag van hem en zijn tien jaar oudere vrouw (ze verjaren beiden op twee februari), deze keer ging het er iets minder liefdevol aan toe. Er kwam, zoals in de video helemaal onderin zichtbaar, zelfs een middelvinger aan te pas. Combineer dat gegeven met het feit dat de twee al eventjes niet meer samen op de gevoelige plaat werden vastgelegd en je weet hoe het er dan de dag van vandaag aan toe kan gaan. Zo stelde 'Rating Cero', een Colombiaanse nieuwssite, zelfs dat 'Shak' haar koffers al heeft gepakt. Lees onder de foto verder

Uiteindelijk bleek het 'much ado about nothing'. Afgelopen zondag gooide de Spanjaard, die wel bekend staat om zijn activiteit op sociale media, een beeld online dat alle misverstanden uit de wereld hielp. "Family Time", luidde het bij een beeld waarop vrouwlief Shakira te zien is met zoontjes Sasha (2) en Milan (4).